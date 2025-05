Studenti con le mani tra i capelli svelato il calendario scolastico 2025 2026 | poche vacanze all’orizzonte

Studenti con le mani tra i capelli: il calendario scolastico 2025-2026 è arrivato, e le vacanze sembrano un miraggio! Con poche settimane di pausa all'orizzonte, l'attesa per l'estate si fa sempre più intensa. In un contesto di crescente stress scolastico, è fondamentale trovare equilibrio tra studio e relax. Chissà se questo nuovo calendario porterà a riflessioni su come rendere la vita scolastica più sostenibile. Non perdetevi i dettagli!

Ultima settimana di scuola per gli studenti italiani. Ancora pochi giorni e cominceranno le attesissime vacanze estive. Intanto, è stato pubblicato il calendario scolastico del prossimo anno Ci siamo, tra una settimana sarà già tempo di vacanze per tantissimi studenti italiani che si avviano alla conclusione dell’anno scolastico, fissata nella maggior parte delle regioni italiane. L'articolo Studenti con le mani tra i capelli, svelato il calendario scolastico 20252026: poche vacanze all’orizzonte Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Studenti con le mani tra i capelli, svelato il calendario scolastico 2025/2026: poche vacanze all’orizzonte

