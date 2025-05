Striscia La Notizia torna alla piscina Sempione di Torino occupata da tossici e disperati troupe presa di mira con un lancio di bottiglie

Striscia La Notizia torna a far luce su un'emergenza sociale: la piscina Sempione di Torino, simbolo di degrado e abbandono, è diventata rifugio per tossicodipendenti. La troupe di Vittorio Brumotti, già aggredita in passato, ha documentato una realtà che coinvolge non solo la città, ma l’intera società. La situazione pone domande urgenti sul nostro modo di affrontare il disagio urbano. Quanto siamo disposti a tollerare prima di agire?

Dopo il servizio di Vittorio Brumotti dello scorso gennaio, terminato con l'aggressione della troupe, la trasmissione Striscia La Notizia di Canale 5 è tornata a documentare il degrado della piscina Sempione di Torino da tempo occupata da tossicodipendenti e disperati.

