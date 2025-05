Street tutor per la movida estiva Al via i controlli nelle zone calde

La movida estiva di Vignola si prepara a vivere una stagione sicura grazie all'introduzione degli "street tutor". Questi professionisti, scelti per garantire un'atmosfera serena, rappresentano un passo importante nel dibattito sulla sicurezza urbana. Con l'estate alle porte, la sfida è mantenere un equilibrio tra divertimento e tranquillità . Scopriremo se questa iniziativa riuscirà a creare un ambiente più sicuro per tutti.

Si conferma particolarmente ’caldo’ il tema della sicurezza urbana a Vignola, tra iniziative prese dall’amministrazione e botta e risposta in consiglio comunale con l’opposizione. Per quanto riguarda le iniziative, il Comune ha annunciato che dal 7 giugno entreranno in attivitĂ gli ’street tutor’, ovvero personale appositamente formato (ma non forze di polizia!) per monitorare le notti ’piĂą calde’ dell’estate vignolese. "Agli street tutor – spiega infatti l’amministrazione - vengono affidate attivitĂ di prevenzione e mediazione. La legge dice, infatti, che questi addetti "contribuiscono alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello spazio adiacente ai locali e ai luoghi dove si svolgono gli eventi e cooperano con le polizie locali e nazionali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Street tutor per la movida estiva. Al via i controlli nelle zone calde

