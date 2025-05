Strattona e sputa addosso a una donna in stazione poi scatta la rissa | quattro denunce

Nella notte di venerdì a Parma, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità della stazione ferroviaria. Un uomo ha aggredito una giovane, sputandole addosso e scatenando una rissa che ha portato a quattro denunce. Questo fatto si inserisce in un contesto più ampio di crescente intolleranza e aggressività nelle città italiane. È fondamentale riflettere su come la mancanza di dialogo possa sfociare in atti di violenza. Che messaggio vogliamo dare?

Ha strattonato, insultato e sputato addosso ad una ragazza in viale Bottego a Parma, di fronte alla stazione ferroviaria di Parma. Un uomo di origine straniera si è reso protagonista dell'episodio verso l'una di notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio. Dopo la segnalazione di un litigio in strada. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Strattona e sputa addosso a una donna in stazione, poi scatta la rissa: quattro denunce

