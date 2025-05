Stramaccioni analizza | Ecco i duelli decisivi per PSG Inter di stasera mi aspetto questo atteggiamento da parte dei nerazzurri

Stasera il mondo del calcio si ferma per assistere alla finale di Champions League tra PSG e Inter. Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro, analizza i duelli chiave che potrebbero decidere il match. La tensione sale: quale atteggiamento adotteranno i nerazzurri? In un'epoca in cui la pressione è alle stelle, ogni dettaglio conta. Non perdere questi momenti decisivi: potrebbero scrivere la storia!

L'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, si è espresso così in vista della finale di Champions di stasera tra PSG e nerazzurri. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha fatto la sua analisi di quella che potrĂ essere la finale di Champions League di stasera tra PSG e Inter. SE MI ASPETTO UN INIZIO DI STUDIO O SE PENSO CHE UNA DELLE DUE ANDRA' SUBITO ALL'ASSALTO? – « Hanno forte identitĂ in costruzione, centrocampisti di grande personalitĂ e difensori senza paura di gestire il pallone. Prevedo due squadre alla ricerca del consolidamento del possesso e del controllo palla.

Stramaccioni: «Immaginate se stasera l’Inter trovasse il gol prima del Napoli o viceversa…»

Immaginate se questa sera l’Inter trovi il gol prima del Napoli o viceversa. Andrea Stramaccioni commenta a La Gazzetta dello Sport un finale di campionato infuocato, con le due grandi del calcio italiano in lotta per lo scudetto.

