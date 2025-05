Strage di Peteano | ricordati i tre carabinieri uccisi nell' attentato neofascista

Il 31 maggio 2025, l'Italia si ferma per ricordare i tre carabinieri uccisi nella strage di Peteano, un tragico episodio che segna la lotta contro il neofascismo. In un contesto di crescente attenzione alle dinamiche della memoria storica, questa commemorazione ci invita a riflettere su come il passato continui a influenzare il presente. Non dimenticare è un atto di rispetto e una promessa di vigilanza contro ogni forma di estremismo.

Il 31 maggio 2025, in occasione del 53° anniversario dell’attentato dinamitardo di matrice neofascista di Peteano, l’Arma dei carabinieri ha commemorato i suoi tre caduti, il brigadiere Antonio Ferraro e i carabinieri Donato Poveromo e Franco Dongiovanni, barbaramente uccisi durante l’esplosione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Strage di Peteano: ricordati i tre carabinieri uccisi nell'attentato neofascista

Cerca Video su questo argomento: Strage Peteano Ricordati Tre Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Strage di Peteano, Casson e l’incontro con Andreotti. Così fu svelata l’esistenza di Gladio-Stay Behind

Scrive ilfattoquotidiano.it: L’incontro con Andreotti – Sono trascorsi oltre 50 anni dalla strage neofascista di Peteano, tre carabinieri uccisi ... Testo su cui, ricordano i 5 Stelle, "Azione Iv si sono astenute mentre ...