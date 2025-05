Strade sicure per rospi rane e salamandre | l’efficacia dei sottopassi in un caso studio

In un’epoca in cui la biodiversità è sempre più minacciata, il caso del Vermont offre un prezioso esempio di come azioni locali possano avere un impatto globale. Grazie a sottopassi progettati per anfibi, la mortalità stradale è scesa dell'80%! Questo progetto dimostra che la collaborazione tra comunità e scienza può risolvere problemi ambientali, creando strade sicure non solo per le creature che abitano il nostro pianeta, ma anche per il futuro stesso della biodiversità.

In una piccola cittadina del Vermont, negli Stati Uniti, la costruzione di sottopassi per rospi, rane e altri anfibi ha ridotto la mortalità stradale dell'80%. Il progetto, frutto della collaborazione tra cittadini, associazioni e scienziati, dimostra come semplici infrastrutture possono fare la differenza per proteggere la biodiversità e ridurre gli investimenti stradali. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Strade sicure per rospi, rane e salamandre: l’efficacia dei sottopassi in un caso studio

Cerca Video su questo argomento: Strade Sicure Rospi Rane Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Strade sicure per rospi, rane e salamandre: l’efficacia dei sottopassi in un caso studio

Segnala fanpage.it: In una piccola cittadina del Vermont, negli Stati Uniti, la costruzione di sottopassi per rospi, rane e altri anfibi ha ridotto la mortalità stradale ...

Parte da Arezzo l'operazione salvataggio dei rospi in amore: volontari sulle strade per aiutarli a non essere investiti

Secondo corrierefiorentino.corriere.it: Non sono ancora riusciti a trasformare i rospi in principi, come nella favola, con un semplice bacio, ma ce la fanno perlomeno a salvarli da morte probabile se non certa lungo le strade della ...

Aiuta rane e rospi ad attraversare la strada

tio.ch scrive: BELLINZONA - Come ogni anno, non appena le temperature salgono di pochi gradi sopra lo zero, migliaia di anfibi (rane, rospi ... di anfibi dalla morte sulle strade. I dati raccolti durante ...