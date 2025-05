Straborgo 2025 Gaia in concerto in piazza Mazzini | il programma di sabato 31 maggio

Preparati a vivere una notte indimenticabile a Straborgo 2025! Sabato 31 maggio, la scintillante Gaia prenderà il testimone dai leggendari Modena City Ramblers, portando con sé l’energia di una generazione. In un contesto musicale in continua evoluzione, il suo concerto rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Non perdere l’occasione di ascoltare le sue hit travolgenti, prima di lasciarti conquistare dalle sorprese che precederanno il suo ingresso sul palco!

Da una grande band ad una delle più acclamate giovani artiste del momento. È questo il turnover che propone Straborgo 2025 con il passaggio dai Modena City Ramblers a Gaia. Sarà lei a calcare il palcoscenico di Piazza Mazzini domani, sabato 31 maggio a partire dalle 22.

I Modena City Ramblers accendono la magia di Straborgo 2025, un festival che celebra la musica e la cultura dal 30 maggio al 2 giugno a Livorno.

Da domani, venerdì 30 maggio, e fino a lunedì 2 giugno torna Straborgo, l'evento realizzato da Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl, che da cinque anni ha rilanciato il quartiere di ...

I tre assi calati da Straborgo 2025 sono I Modena City Ramblers (30 maggio), Gaia (31 maggio) e I Patagarri (1° giugno ... si è deciso di regalare ai cittadini un concerto della band emiliana, che ...

Dopo aver conquistato Sanremo, la cantante italo-brasiliana Gaia è pronta a stupire ancora una volta il suo pubblico con il tour italiano 2025 ... (BA); 31 maggio – Straborgo, Livorno; 3 ...