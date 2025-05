Storie di nautica La mostra di Codecasa

Due secoli di passione per il mare prendono vita nella mostra "Il Viaggio di Codecasa". Presso il Viareggio Yacht Center, Roberta Patalani di Lucifero Design celebra l'eccellenza dei Cantieri Navali Codecasa, un simbolo di tradizione e innovazione. Questo evento non è solo un tributo, ma un invito a scoprire come la nautica si sta evolvendo, unendo arte e tecnologia in un abbraccio che guarda al futuro. Non perdere l'occasione di immergerti in questa storia aff

Due secoli di storia, tradizione e innovazione: il viaggio di Codecasa con Lucifero Design, nel cuore della Darsena dove è stata celebrata la storia dei Cantieri Navali Codecasa. (nella foto Eugenio Giani) Roberta Patalani di Lucifero Design ha presentato "Il Viaggio di Codecasa" al Viareggio Yacht Center. Un’installazione permanente che ricorda e valorizza la storia e la tradizione del cantiere legato alla cittĂ . Con un racconto visivo l’esposizione ripercorre l’evoluzione del Cantiere dal 1825 a oggi. Un viaggio tra passato e presente che omaggia due secoli di impegno, passione e dedizione, caratteristiche di Codecasa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Storie di nautica. La mostra di "Codecasa"

Cerca Video su questo argomento: Storie Nautica Mostra Codecasa Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Storie di nautica. La mostra di Codecasa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Storie di nautica. La mostra di "Codecasa"

lanazione.it scrive: Inaugurata l’installazione che celebra i 200 anni. Le opere sono state realizzate da Roberta Patalani.

Nautica: il Codecasa 43 Full Beam Serie Vintage

Scrive pressmare.it: attraverso l’esposizione della prima unità del CODECASA 42 – Serie Vintage, Costruzione F73, che tanto successo aveva riscosso tra gli appassionati e i professionisti della nautica, al punto da ...

Nautica: 'Baglietto un sogno sul mare', storia va in mostra

Si legge su ansa.it: Un viaggio lungo un secolo, la storia di una delle eccellenze italiane, nel mondo della nautica e del design, che va dai gozzi ai primi motoscafi da diporto e da corsa, le barche a vela ...