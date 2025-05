Storia del Teatri | la Tragedia le Lenee e Dioniso

Nel cuore del teatro greco, la tragedia affonda le radici in rituali antichi dedicati a Dioniso, il dio dell’ebbrezza e della creatività. Aristotele scriveva che la tragedia nasce da improvvisazioni collettive, un processo che riflette il nostro desiderio di narrare storie profonde. Oggi, quel richiamo alla comunità è vivo più che mai: il teatro continua a essere uno spazio di confronto e catarsi, un’arte che unisce emozioni e realtà. Scoprire questa connessione è un viaggio che

La tragedia per Aristotele è "sorta in origine dall'improvvisazione da coloro che intonavano il ditirambo", come scrive nel IV libro della Poetica. Eratostene gli fa eco nel poemetto Erigone: "In Icaria, colà per la prima volta danzarono intorno ad un capro". La capra è l'animale sacro per Dioniso, dio del vino, dell'ebbrezza e del Teatro.