Stop a topi e degrado Posto di blocco ripulito Rfi | poi verrà abbattuto

A Canegrate, la stazione ferroviaria si prepara a rinascere! I lavori di bonifica dell'area antistante, avviati da RFI, segnano un passo importante nella lotta contro il degrado urbano. Questo intervento non è solo una pulizia: è parte di un trend più ampio di riqualificazione delle infrastrutture italiane. La curiosità? Il fabbricato del "posto di blocco" sarà abbattuto, liberando spazio per un futuro migliore. Un segnale che il cambiamento è possibile!

Sono iniziati ieri i lavori di bonifica dell'area antistante la stazione ferroviaria di Canegrate, su intervento degli operai di Rfi. L'operazione arriva in seguito all'ultima segnalazione formale inviata dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune, che ha evidenziato lo stato di grave degrado in cui versa il cosiddetto "posto di blocco", un fabbricato inutilizzato situato in via Volontari della Libertà, a ridosso di abitazioni e della viabilità urbana. L'edificio e l'area circostante si presentavano con vegetazione incolta, rifiuti di vario genere – tra cui una lastra sospetta potenzialmente contenente amianto – e infestazioni di roditori.