Stipendi scuola | Italia fanalino di coda in Europa le richieste di Anief

In un'Europa che valorizza l'istruzione, l'Italia rimane fanalino di coda: i docenti guadagnano in media il 30% in meno rispetto ai loro colleghi europei. Un paradosso che mette a rischio la qualità del nostro sistema educativo. Le richieste dell'ANIEF si fanno sempre più pressanti, mentre l'inflazione erode ulteriormente il potere d'acquisto. È tempo di investire nella formazione, perché il futuro dei nostri studenti merita di più!

Gli stipendi del personale scolastico in Italia continuano a segnare il passo. Secondo i dati, docenti e personale ATA percepiscono in media il 30% in meno rispetto ai colleghi dell’Unione europea, con retribuzioni che restano tra le più basse dell’intera pubblica amministrazione. A peggiorare la situazione, negli ultimi due anni, è stata l’inflazione, che ha . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Italia al top per tassazione degli stipendi (cuneo fiscale al 47,1%): la scuola tra il basso potere d’acquisto dei salari e la scarsa attrattiva all’insegnamento

Il rapporto OCSE 2025 evidenzia come l'Italia continui a mantenere un cuneo fiscale elevato sul lavoro dipendente, con un'incidenza di tasse e contributi raggiunta nel 2024 al 47,1% del costo del lavoro.

