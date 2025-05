Stipendi da fame e costretti a vivere con i figli minorenni nei laboratori dove lavoravano | sequestrate 4 fabbriche

Una realtà drammatica emerge dal sequestro di quattro fabbriche: 35 operai, molti con figli, costretti a vivere in condizioni disumane. Gli stipendi irrisori e gli ambienti fatiscenti sollevano un interrogativo cruciale: quanto è diffuso lo sfruttamento nel nostro paese? In un momento in cui si parla tanto di diritti e dignità del lavoro, queste storie ci ricordano che la lotta è ancora lunga. È tempo di fare sentire la propria voce.

Sono stati trovati 35 operai in condizioni di sfruttamento in ben quattro opifici che poi sono stati sequestrati. Dai controlli è stato possibile scoprire che percepivano uno stipendio da fame e lavoravano in condizioni degradanti e fatiscenti. In un capannone, addirittura, vivevano anche intere famiglie con figli minorenni che almeno andavano a scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Stipendi da fame e costretti a vivere con i figli minorenni nei laboratori dove lavoravano: sequestrate 4 fabbriche

Stipendi da fame e costretti a vivere con i figli minorenni nei laboratori dove lavoravano: sequestrate 4 fabbriche

