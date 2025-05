Stick recensione | Owen Wilson una serie ben scritta e il golf come metafora di vita

Scopri "Stick", la serie che trasforma il golf in una metafora di vita, con Owen Wilson protagonista. Con un cast eccezionale e una sceneggiatura brillante di Jason Keller, questo show su Apple TV+ ti catturerà in dieci episodi imperdibili. In un mondo dove ogni colpo conta, la tensione tra successo e fallimento diventa palpabile. Un viaggio emozionante che dimostra come la passione sportiva rispecchi le sfide quotidiane. Non perdertelo!

Un ottimo cast e uno splendido tono da commedia umorale dietro lo show in dieci puntata sviluppato da Jason Keller. Con un appunto, lo storytelling sportivo funziona sempre. Su Apple TV+ dal 4 giugno. La giocata ad effetto, il fiato tirato, il centimetro capace di fare la differenza. Questione di attimi, sottile confine tra la gloria e la sconfitta. C'√® poco da fare, il racconto sportivo declinato sullo schermo - grande o piccolo che sia - funziona sempre alla grande. Al centro, 'sta volta, il cuore di una storia che parte dal concetto di redenzione, agganciandosi poi a quel tassello narrativo che si lega alle seconde possibilit√†. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Stick, recensione: Owen Wilson, una serie ben scritta e il golf come metafora di vita

