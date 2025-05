Stefano De Martino scherza su Sanremo e Domenica In e candida un duo per la conduzione di Step

Stefano De Martino, fresco vincitore del titolo di personaggio rivelazione dell'anno, non perde occasione per ironizzare su Sanremo e Domenica In. Durante Tv Talk, ha candidamente proposto un duo inedito per la conduzione di "Step". È interessante osservare come la sua ascesa si inserisca nel trend attuale di rinnovamento della tv italiana, dove freschezza e spontaneità sono sempre più apprezzate dal pubblico. Chi sarà il suo compagno d’avventura?

Il conduttore rivelazione dell'anno per Tv Talk: 'Temevo di finire schiacciato da Affari tuoi'. Stefano De Martino è stato tra i grandi protagonisti della puntata conclusiva di Tv Talk, andata in onda il 31 maggio. Un appuntamento speciale, durante il quale il conduttore ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di personaggio rivelazione della stagione televisiva, grazie al successo travolgente di programmi come Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. «Ogni parola può solo rovinare questo momento», ha detto con ironia l'ex ballerino, oggi volto di punta della Rai. Ma dietro l'autoironia si nasconde una verità personale: il timore di non essere all'altezza.

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono”

Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

