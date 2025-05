Stefano de Martino perchè lascia STEP e chi potrebbe prendere il suo posto

Stefano De Martino lascia "Step" e il suo addio ha scatenato un'ondata di emozioni. Sul palco di "Stasera Tutto è Possibile", ha salutato il pubblico con lacrime sincere, sottolineando quanto questo viaggio fosse una "grande opportunità". Ma chi prenderà il suo posto? In un'epoca in cui i volti della tv cambiano rapidamente, il futuro della trasmissione si fa intrigante. Sarà il momento di un nuovo talento? La curiosità cresce!

Con le braccia alzate sul palco di Stasera Tutto è Possibile, Stefano De Martin o ha salutato il pubblico in lacrime già il mese scorso. L’8 aprile 2025 il suo show si è chiuso con un messaggio d’addio, definito dal conduttore stesso come “una grande opportunità. un’esperienza bellissima. la mia famiglia”. Immediato il tam tam sui social: per molti, questa è già l’ultima stagione di Stefano alla guida di STEP. Il pubblico si chiede allora quali siano le ragioni di questo passo indietro e se davvero il mattatore di Rai2 stia per voltare pagina. Perché Stefano De Martino ha deciso di dire addio a STEP. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano de Martino, perchè lascia STEP (e chi potrebbe prendere il suo posto)

