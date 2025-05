stefanini tennis academy pigliatutto nel torneo open

La Stefanini Tennis Academy si conferma un vero e proprio vivaio di talenti! Nel torneo open al TC Carmignano, Anna Rozzi e Matteo Stefanini hanno incantato il pubblico con due vittorie entusiasmanti. Questo successo non è solo un trionfo personale, ma segna l’ascesa di un'accademia che sta ridefinendo il panorama tennistico locale. Scopriremo presto se questi giovani campioni porteranno il loro talento anche a livello internazionale!

Al Tc Carmignano è andato in scena il torneo open maschile e femminile della "Stefanini Tennis Academy", dove gli atleti di casa l’hanno fatta da padrone. I ragazzi dell’Accademia Stefanini hanno infatti trionfato con Anna Rozzi, che ha battuto Viola Cossari 6-4 7-6 e nel maschile con Matteo Stefanini che ha avuto la meglio su Federico Paci per 7-5 6-1. Semifinaliste al femminile la sorpresa arrivata dal tabellone di qualificazione Matilde Cioncolini e Sabrina Baranovschi, mentre nel maschile hanno raggiunto il penultimo atto del tabellone Federico Losapio e il favorito Tommaso Lenzi. Passando ai tornei giovanili, grande risultato per l’under 12 del Tc Prato Lisa Palombo, che ha vinto la quinta tappa del Super Slam disputato al Tc Poggibonsi grazie a due vittorie conclusive entrambe per 14-12 al match tie break conclusivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it