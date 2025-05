stati uniti trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio al 50 per cento

Donald Trump fa una mossa shock raddoppiando i dazi su acciaio e alluminio al 50%! Un passo che potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni commerciali globali e influire sull'economia mondiale. Durante un comizio a Pittsburgh, il presidente ha sottolineato l'importanza di proteggere le industrie americane. Questo cambio di rotta non solo riaccende il dibattito sul protezionismo, ma potrebbe anche influenzare i prezzi dei beni di consumo. SarĂ un'estate calda per l'economia!

Gli Stati Uniti imporranno il 50 per cento di dazi sull’ acciaio, raddoppiando le attuali tariffe del 25 per cento. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump durante un comizio nella fabbrica principale della US Steel, a Pittsburgh. Le nuove tariffe entreranno in vigore da mercoledì 4 giugno. «Le nostre industrie siderurgiche e dell’alluminio si stanno riprendendo come mai prima. Un’altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’ alluminio: rendiamo l’America di nuovo grande!», ha poi scritto Trump su Truth aggiungendo anche l’alluminio alle materie interessate dal raddoppio dei dazi. 🔗 Leggi su Lettera43.it