Stasi era in permesso premio Perché la Procura generale vuole toglierli la semilibertà

Alberto Stasi, protagonista di un caso che ha scosso l'opinione pubblica, si ritrova ora nel mirino della Procura generale di Milano. La richiesta di revoca della semilibertà per un'intervista non autorizzata mette in luce un tema caldo: la reintegrazione dei detenuti nella società. Questo episodio riaccende il dibattito sull'equilibrio tra giustizia e opportunità di riscatto. Fino a che punto possiamo concedere una seconda possibilità?

Revocare la semilibertà ad Alberto Stasi perché la sua ultima intervista non era autorizzata. La Procura generale di Milano ci riprova a sbarrare la strada al percorso di reinserimento del «detenuto modello», che sta finendo di scontare 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. E sulla cui condanna al di là di ogni ragionevole dubbio si sono addensate le ombre, da quando la Procura di Pavia lavora per riscrivere la verità sul delitto di Garlasco, per il quale ora è indagato Andrea Sempio. La mossa della pg di Milano, Francesca Nanni, è arrivata subito dopo che il Tribunale di Sorveglianza meneghino, lo scorso 11 aprile, aveva rigettato la richiesta dei magistrati di non concedere la semilibertà, decidendo invece che Stasi era pronto per la misura alternativa al carcere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stasi "era in permesso premio". Perché la Procura generale vuole toglierli la semilibertà

“Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”: i messaggi delle sorelle Cappa su cui ora indaga la Procura che si occupa del delitto di Garlasco

La Procura di Pavia ha riaperto il caso del delitto di Garlasco, focalizzandosi sui 280 messaggi delle sorelle Cappa, cugine di Chiara Poggi.

Cerca Video su questo argomento: Stasi Era Permesso Premio Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

La Procura generale di Milano ha chiesto la revoca della semilibertà per Alberto Stasi; Garlasco, il Pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Stasi; Alberto Stasi, la Procura generale di Milano chiede la revoca della semilibertà: «Intervista alle Iene non autorizzata»; La procura generale di Milano chiede la revoca della semilibertà per Alberto Stasi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Alberto Stasi, semilibertà a rischio per l'intervista a Le Iene: la richiesta della Procura generale

iltempo.it scrive: Revocare la semilibertà ad Alberto Stasi perché la sua ultima intervista non era autorizzata. La Procura generale di Milano ci riprova ...

La Procura generale di Milano ha chiesto la revoca della semilibertà per Alberto Stasi

Come scrive msn.com: La richiesta della revoca della semilibertà ad Alberto Stasi "È legata solo all'intervista alle 'Iene' " che non sarebbe stata autorizzata. Lo spiega la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni ...

Alberto Stasi, il Pg di Milano chiede di revocare la semilibertà: “colpa” di una intervista a ‘Le Iene’

Segnala msn.com: Revocare il provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di reclusio ...