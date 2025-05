Stasera tutto è possibile De Martino dice addio al suo posto arrivano I Jackal?

Stasera tutto è possibile si prepara a una nuova era! Stefano De Martino, il “capitano” del programma, saluta il suo pubblico e passa il timone ai The Jackal. Un cambio che segna un trend di rinnovamento in TV, dove le nuove generazioni prendono il controllo. Saranno in grado di mantenere viva la magia del format? Scopriamo insieme chi potrebbe essere il prossimo conduttore e quali sorprese ci aspettano!

Il “capitano” Stefano De Martino lascia la “nave” di “Stasera tutto è possibile“! Dopo le “voci di corridoio”, è lo stesso conduttore a dare l'”annuncio ufficiale” a TvTalk. I The Jackal per Stasera tutto è possibile? Ma chi raccoglierà il suo “timone”? De Martino ha già indicato i possibili “nuovi volti” del programma: direttamente dal. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Stasera tutto è possibile, De Martino dice addio, al suo posto arrivano I “Jackal”?

Stasera il Campo Centrale si prepara ad accogliere Jannik Sinner, il nostro campione in ascesa, pronto a difendere la sua posizione di numero uno al mondo.

De Martino: “Stasera tutto è possibile resti su Rai2. Al mio posto? Proposti Fabio Balsamo e Ciro Priello”

Da fanpage.it: Stefano De Martino conferma che non sarà al timone della prossima edizione di Stasera tutto è possibile. Alla guida del varietà, il cui futuro parrebbe legato alla prima serata di Rai2, il conduttore ...

‘Stasera tutto è possibile’, Stefano De Martino: “Perché vado via e chi vorrei al mio posto”

Scrive msn.com: L'ormai showman Stefano De Martino si è raccontato a TV Talk e ha parlato del futuro di 'Stasera tutto è possibile' e del suo addio al programma L'articolo ‘Stasera tutto è possibile’, Stefano De Mart ...

Stefano De Martina conferma l’addio a Stasera tutto è possibile: “Meglio di così è difficile ripetersi”

