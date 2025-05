Starbucks i numeri del primo anno di attività a Napoli

Starbucks celebra il primo anno di successi a Napoli, un traguardo che segna l'incontro tra la tradizione partenopea e il caffè americano. In Galleria Umberto I, il brand ha conquistato cuori e palati, diventando un must per turisti e locali. Questo anniversario non è solo una festa, ma una testimonianza dell'evoluzione del caffè nel mondo. Scoprirete come Starbucks sta ridefinendo l'esperienza del coffee break in una delle città più affascinanti d'Italia!

Starbucks festeggia il primo anniversario dello store in Galleria Umberto I a Napoli. Il negozio, aperto in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del brand in Italia, si è affermato in poco tempo come punto di riferimento per cittadini e turisti della città partenopea. L’anniversario si è tenuto alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, delle istituzioni locali e di Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia, in una giornata animata da DJ set e intrattenimento per tutte le età. Per l’occasione, Starbucks ha collaborato con Grafiche Napoletane, community di design e home decor in Campania, alla realizzazione di sticker dedicati e alla personalizzazione delle reusable cup. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Napoli, Starbucks e Percassi celebrano primo anniversario store in Galleria Umberto I

Starbucks celebra il primo anniversario del suo store nella storica Galleria Umberto I di Napoli, confermandosi un nodo pulsante per la vita sociale e culturale della città.

Starbucks in Galleria Umberto I a Napoli: il primo anno tra lavoro, cultura e tradizione

Starbucks festeggia un anno a Napoli in Galleria Umberto I, valorizzando la cultura locale, creando occupazione e sostenendo la riqualificazione urbana con il supporto di Percassi e delle istituzioni.

Starbucks a Napoli: lo store in Galleria Umberto I festeggia un anno

Napoli, Starbucks e Percassi celebrano primo anniversario store in Galleria Umberto I

