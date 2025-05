Starbucks grande festa per il primo anniversario dell’apertura in Galleria Umberto I

Starbucks celebra il primo compleanno del suo store in Galleria Umberto I, un trionfo di caffè e cultura nel cuore di Napoli! Questo locale è diventato rapidamente un must per chi visita la città, unendo l'autenticità napoletana a un'esperienza globale. Con eventi speciali e sorprese, l'anniversario non è solo una festa, ma un invito a scoprire come il caffè possa unire culture e creare legami indimenticabili. Non perdere l'occasione di festeggiare!

Starbucks festeggia il primo anniversario dello store in Galleria Umberto I a Napoli. Il negozio, aperto in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del brand in Italia, si è affermato in poco tempo come punto di riferimento per cittadini e turisti della città partenopea.

Napoli, Starbucks e Percassi celebrano primo anniversario store in Galleria Umberto I

Starbucks celebra il primo anniversario del suo store nella storica Galleria Umberto I di Napoli, confermandosi un nodo pulsante per la vita sociale e culturale della città.

