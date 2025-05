Star Wars | Maul - Shadow Lord Sam Witwer rivela che la serie racconterà il passato del villain

Preparati a un viaggio nell'oscurità! La nuova serie animata "Maul - Shadow Lord", in arrivo su Disney+ nel 2026, svelerà il passato di uno dei villain più affascinanti della saga di Star Wars. Sam Witwer darà voce a Darth Maul, promettendo un'esplorazione profonda del suo tormentato passato. In un'epoca in cui le storie dei cattivi stanno guadagnando sempre più spazio, questa potrebbe rivelarsi una narrazione imperdibile per i fan della gal

Nel 2026 dovrebbe arrivare su Disney+ una nuova serie animata della saga di Star Wars dedicata al personaggio di Darth Maul, ecco nuove anticipazioni. Disney+ e Lucasfilm hanno annunciato recentemente la realizzazione di una serie animata di Star Wars intitolata Maul - Shadow Lord. Sam Witwer, che si occuperà di dare voce all'iconico personaggio, ha ora rivelato cosa possono aspettarsi i fan della saga. Uno show con al centro i villain In un nuovo episodio di The Sackhoff Show, condotto da Katee Sackhoff, Sam Witwer ha rivelato che gli episodi sveleranno un lato inedito di Darth Maul. L'attore ha spiegato: "Si tratta dei cattivi contro qualcuno di ancora peggiore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars: Maul - Shadow Lord, Sam Witwer rivela che la serie racconterà il passato del villain

