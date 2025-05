Stalking e lesioni alla ex chiesti 9 anni ma la Corte lo salva | Non è emerso chi nella coppia prevaricava

La recente assoluzione di un militare accusato di stalking e lesioni alla ex compagna riaccende il dibattito sulla cultura del silenzio e della giustizia in tema di violenza di genere. Dopo le controversie su episodi di molestie, come quello del professore universitario, emerge un dato inquietante: quanto ancora dovremo aspettare per una vera tutela delle vittime? La giustizia deve essere una strada chiara, non un labirinto.

Dopo quella del professore universitario che ha "appoggiato i palmi al seno, ma senza pressione particolare delle mani" a una studentessa la Procura di Catania appellerà un'altra assoluzione dello stesso Tribunale etneo nei confronti di un militare accusato di violenza sessuale, maltrattamenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Stalking e lesioni alla ex, chiesti 9 anni ma la Corte lo salva:"Non è emerso chi nella coppia prevaricava"

Cerca Video su questo argomento: Stalking Lesioni Ex Chiesti Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Stalking e lesioni alla ex, chiesti 9 anni ma la Corte lo salva:Non è emerso chi nella coppia prevaricava; Ti sciolgo nell’acido. Vittima di stalking, denuncia il suo aguzzino; Condannato a 1 anno e 3 mesi per minacce e lesioni alla ex; CONDANNATO A UN ANNO E TRE MESI PER MINACCE E LESIONI ALLA EX. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Denunciata per stalking dall'ex marito: condannata

Si legge su ilmessaggero.it: Un anno di reclusione, pena sospesa, per una donna di 43 anni accusata di molestie nei confronti dell’ex marito. È quanto deciso dal giudice per l’udienza preliminare del ...

"Ti sciolgo nell’acido". Vittima di stalking, denuncia il suo aguzzino

Secondo msn.com: Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex compagno, un riminese di 50 anni. Le indagini hanno portato a galla episodi di violenza fisica, minacce e insulti.

Ciciretti a processo: lesioni, stalking e minacce di morte alla moglie

Si legge su msn.com: Clamorosa accusa all'ex Napoli Amato Ciciretti a cui è stato chiesto il rinvio a giudizio per lesioni, stalking e minacce di morte nei confronti dell'ex moglie. Incredibile ciò che sta accadendo ...