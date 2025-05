St Louis City-SJ Earthquakes | dove vederla orario e probabili formazioni

Stasera, l’Energizer Park di St. Louis sarà teatro di una sfida avvincente: St. Louis City contro SJ Earthquakes, un match cruciale per la 16° giornata di MLS. Con le squadre pronte a dare il massimo, tutti gli occhi saranno puntati su come si esprimeranno i talenti emergenti. Non perdere l’appuntamento: scopri dove vedere la partita e preparati a vivere un momento di grande calcio!

All'Energizer Park va in scena la sfida di MLS St. Louis City-SJ Earthquakes: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All'Energizer Park di St. Louis si giocherà la gara valevole per la 16° giornata di MLS tra St. Louis City-SJ Earthquakes.

St. Louis City-SJ Earthquakes: dove vederla, orario e probabili formazioni

Scopri tutto sulla partita tra St. Louis City e SJ Earthquakes, in programma all’Energizer Park di St.

MLS: David Critchley Set for Managerial Debut with St. Louis City vs. Red-Hot San Jose Earthquakes

Lo riporta msn.com: David Critchley will be on the sidelines for the first time as interim manager of St. Louis City SC, as the struggling club hopes to turn the tide against an in-form San Jose Earthquakes side this ...

In search of spark, St. Louis CITY SC turns to David Critchley at the helm

Lo riporta msn.com: St. Louis CITY SC parted ways with Olof Mellberg after just 15 MLS regular-season matches. During his run, CITY finished with two wins, five draws and eight losses, compiling just 11 points. That ...