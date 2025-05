Spunta un centro commerciale Riqualificazione dell’ex Necchi | la nuova strada riserva sorprese

Nel cuore di Città Giardino, un nuovo centro commerciale sta prendendo forma nell'area dell'ex Necchi, su 112mila metri quadrati di potenzialità. La riqualificazione non solo promette shopping e svago, ma anche una viabilità migliorata grazie alla nuova radiale di Pavia nord. Un passo importante verso la modernizzazione della zona, che si allinea con il crescente trend di trasformazione urbana per rendere le città più vivibili e funzionali. Scopri cosa ci riserverà!

Un nuovo centro commerciale all'interno dell'area di 112mila metri quadri in cui sorgeva la Necchi e che si sta riqualificando. L'ipotesi è emersa nel corso della commissione congiunta in cui si è parlato della radiale di Pavia nord, che dovrebbe alleggerire e rendere meno caotico il traffico di Città Giardino correndo in modo parallelo a via Olevano. "Analizzando il documento sui flussi di traffico – ha detto il consigliere di Fratelli d'Italia Nicola Niutta – si parla di un sistema commerciale". Per riordinare la viabilità della zona nord è previsto un intervento di 20 milioni tra finanziamenti pubblici (8 milioni della Regione, 3,1 previsti dal bando periferie, 5 dal Comune) e da parte di Pv 01 Re, il privato che sta effettuando il recupero dell'ex Necchi.

