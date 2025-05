Spunta Elkann alla finale di Champions | Juve a caccia del nuovo allenatore | VIDEO CM IT

John Elkann sorprende tutti e fa capolino alla finale di Champions League a Monaco, mentre la Juventus è in cerca di un nuovo allenatore. Questo gesto non è solo una presenza simbolica, ma sottolinea l'importanza di stabilità e visione nel club bianconero. In un periodo di incertezze, Elkann potrebbe rappresentare un punto di riferimento cruciale per il futuro della Juve, attirando l'attenzione di tifosi e esperti del settore. Chi sarà il prossimo a guidare questo grande team?

L’Ad di Exor, controllante del club bianconero, presente a Monaco di Baviera per la finalissima tra Inter e PSG Un po’ a sorpresa spunta anche John Elkann per la finalissima di Champions League all’Allianz Arena tra Inter e Paris Saint-Germain. John Elkann – Calciomercato.it Nonostante il momento caotico alla Juventus e il terremoto interno alla dirigenza con la cacciata di Giuntoli (in attesa dell’ufficialità Comolli si è messo subito al lavoro), il rampollo della famiglia Agnelli si è concesso un blitz a Monaco di Baviera accompagnato dalla moglie per vedere dal vivo l’ultimo atto di Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spunta Elkann alla finale di Champions: Juve a caccia del nuovo allenatore | VIDEO CM.IT

Tra Trump e Bin Salman spunta anche John Elkann. Da Stellantis alla Juve, la tela degli affari (possibili) alla corte di Riad

Tra Trump e Bin Salman spunta John Elkann, in un contesto di affari globali che si intrecciano a Riad.

