Sprangati e spranganti | l’alleanza

Nel teatrino sempre più surreale del tifo organizzato, ogni tanto capita di assistere a scene che neppure il miglior regista del grottesco saprebbe immaginare. In Romagna si sta consumando una storia folle: l’altra sera a Rimini, davanti al bar devastato tre giorni prima da una cinquantina di ultras forlivesi, i tifosi riminesi hanno esposto uno striscione di solidarietà. Ai propri aggressori, sì. Lì, sul luogo del raid. Non in un altro punto della città. Non in curva, ma esattamente davanti al bar dove i supporter locali erano stati aggrediti a sprangate. Come dire: gli sprangati difendono gli spranganti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it