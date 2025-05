Sporting Fortitudo | Malaguti non partecipa alla ricapitalizzazione Gentilini nuovo azionista di maggioranza

La Sporting Fortitudo vive un momento di cambiamento: Davide Malaguti si ritira dalla ricapitalizzazione, lasciando spazio a Gentilini come nuovo azionista di maggioranza. Questo passaggio segna una svolta significativa per il club, riflettendo le sfide e le opportunità nel mondo sportivo italiano, dove la gestione finanziaria diventa cruciale per il successo. Riuscirà la Fortitudo a rinascere e riconquistare il cuore dei tifosi?

Davide Malaguti non parteciperà alla ricapitalizzazione. Con una comunicazione inviata ieri pomeriggio ai soci della Sporting Fortitudo, il socio di maggiora relativa Malaguti, proprietario del 33 per cento delle quote della controllante del mondo Fortitudo, ha infatti ufficialmente annunciato che non parteciperà , per la sua parte, alla ricapitalizzazione di 1.8 milioni di euro previsto dalla società biancoblù, dopo l'assemblea dei soci del 29 aprile. La Gobag srl che fa capo a Malaguti non verserà quindi i 429mila euro previsti, pari appunto al 33 per cento, così come non lo farà la Sofir srl la fiduciaria che detiene il 9 per cento delle quote della Sporting Fortitudo e che invece fa riferimento a Pietro Basciano che da tempo aveva comunicato che non avrebbe ricapitalizzato per la sua quota, pari a 162mila euro.

