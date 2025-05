Sport in tv sabato 31 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

Sabato 31 maggio si preannuncia un’autentica festa per gli amanti dello sport! Mentre il PSG e l'Inter si contendono la Champions League, Sinner scalda i motori al Roland Garros, pronto a lasciare il segno. Non dimentichiamo il Giro d'Italia e le qualifiche della F1: un mix perfetto di adrenalina e emozione. Un giorno da non perdere, dove ogni attimo potrebbe diventare storico!

Sabato 31 maggio è il giorno dell’atto finale della Champions League: questa sera alle 21 scenderanno in campo PSG contro Inter, ma il palinsesto prevede anche il Roland Garros con Sinner che proverà a ottenere l’accesso agli ottavi di finale. Attenzione anche alla 20esima tappa del Giro d’Italia e alla F1 con le qualifiche del GP di Spagna. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

