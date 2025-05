Sport in tv oggi sabato 31 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 31 maggio, il mondo dello sport è in fermento! Gli appassionati non possono perdere il tappone del Giro d’Italia con il Colle delle Finestre: una sfida che potrebbe cambiare le sorti della classifica finale. Ma non è tutto! Le emozioni continuano con le qualifiche del GP di Spagna di Formula 1 e l’attesissimo match di Jannik Sinner contro Jiri Lehec. Preparati a una giornata ricca di adrenalina e sorprese!

Oggi sabato 31 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Grandissima attesa per il tappone del Giro d’Italia con il Colle delle Finestre, dove si deciderà la classifica finale. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Spagna per quanto riguarda la F1, mentre Jannik Sinner affronterà l’insidioso ceco Jiri Lehecka al terzo turno del Roland Garros. Da non perdere gli Europei di ginnastica artistica (grande conclusione con le finali di specialità), gli Europei di canottaggio e gli Europei di nuoto di fondo. In serata l’Inter affronterà il PSG nella finale della Champions League di calcio, mentre nel pomeriggio l’Italia incrocerà l’Iran in un’amichevole di volley. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 31 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (lunedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 12 maggio, è una giornata di sport imperdibile con OA Sport. Come sempre, vi proponiamo la guida dettagliata per seguire tutti gli eventi in programma, completi di informazioni su dirette TV e streaming.

Cerca Video su questo argomento: Sport Tv Oggi Sabato Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Sport in tv oggi, sabato 24 maggio 2025: tennis, Giro d'Italia e calcio estero; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 38^ giornata; Programmazione DAZN Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi; Sport in TV oggi, 24 Maggio 2025: il programma e le dirette TV e Streaming. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sport in tv oggi (sabato 31 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lo riporta oasport.it: Oggi sabato 31 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Grandissima attesa per il tappone del Giro d'Italia con il Colle delle Finestre, dove si ...

Sinner-Lehecka oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Da oasport.it: Oggi, sabato 31 maggio, Jannik Sinner sarà nuovamente in campo per affrontare il ceco Jiri Lehecka nel terzo turno del Roland Garros 2025. Sul campo ...

Sport in tv oggi sabato 28 dicembre: palinsesto e orari di tutti gli eventi

Secondo sportface.it: Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 28 dicembre 2024. Il weekend entra nel vivo e lo fa con il nuovo turno di Serie A e Premier League per quanto riguarda il ...