‘Splendido’ domani l’anteprima | serata sotto le stelle al Castello

Domani sera il Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole si trasformerà in un palcoscenico incantevole per l'anteprima di "Splendido 2025". Con un'atmosfera magica sotto le stelle, gli ospiti potranno gustare un aperitivo e una cena indimenticabili, seguendo il trend delle esperienze gourmet all’aperto. Non perdere l’occasione di vivere una serata unica: il parco del maniero ti aspetta per creare ricordi indimenticabili!

Prove d'estate al Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole, dove domani andrà in scena l'anteprima di Splendido 2025, l'appuntamento quindicinale del mercoledì nella cittadella. Dalle 19.30 alle 00.30 il grande parco del maniero ospiterà l'evento che prevede aperitivo, cena e dopocena, con la possibilità di ingresso in orari differenti. La grande novità della stagione riguarda l' proposta gastronomica firmata Tonico, per una cena sotto le stelle all'insegna della qualità e della creatività. Il menu di domenica contempla la pasta fresca del castello, con 'un cappelletto travestito da piadina', ovvero un cappelletto gigante ripieno di squacquerone e rucola, con olio evo dei colli di Brisighella.