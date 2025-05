Spiccano il volo i piccoli fratini di Marina Romea I volontari | È l’unico nido della costa romagnola

A Marina Romea, un piccolo grande successo per la biodiversità: i volontari hanno assistito alla schiusa dei piccoli fratini, un uccello a rischio estinzione. Questo nido è l'unico della costa romagnola e rappresenta una speranza per la salvaguardia dell'ambiente marino. La fratina BCJ, tornata a nidificare nello stesso luogo, ci ricorda l'importanza di proteggere le nostre coste e la vita che le abita. Seguiamo il loro volo verso un futuro migliore!

Si è conclusa con successo la nidificazione della specie a possibile rischio estinzione "fratino" sulla costa ravennate, nelle spiagge di Marina Romea. La fratina inanellata BCJ è ritornata nello stesso luogo dove aveva nidificato nel 2022, dopo la parentesi del 2023 e 2024 presso gli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Spiccano il volo i piccoli fratini di Marina Romea. I volontari: "È l’unico nido della costa romagnola"

Nuovi asfalti e rete fognaria rinnovata a Marina Romea: "Risolverà il problema degli allagamenti in caso di nubifragi"

A Marina Romea, nuovi asfalti e una rete fognaria rinnovata risolveranno il problema degli allagamenti durante nubifragi.

Cerca Video su questo argomento: Spiccano Volo Piccoli Fratini Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Spiccano il volo i piccoli fratini di Marina Romea. I volontari: È l’unico nido della costa romagnola. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Involati i piccoli fratini a Marina Romea: un piccolo miracolo di biodiversità sulla costa ravennate

Segnala ravenna24ore.it: Conclusa con successo la nidificazione dell’esemplare BCJ, unico a schiudersi sulle spiagge antropizzate dell’Emilia-Romagna Conclusa con successo la nidificazione della specie a possibile rischio est ...

La magia della natura sulla spiaggia: spiccano il volo i due fratini nati a Pinarella

Da ravennatoday.it: Hanno preso il volo, a un mese dalla loro ... è rivelato sicuro e adatto alla crescita dei piccoli, motivo per cui è stato valutato che fosse opportuno non rimuovere i cumuli fino all’involo. La mamma ...

Venezia lido, boom di fratini nati sulla spiaggia: 15 piccoli riescono a spiccare il volo. È un record

Segnala ilgazzettino.it: VENEZIA - Non erano mai stati così tanti i fratini che, nati sulla spiaggia di San Nicolò, sono riusciti a crescere fino a spiccare il loro primo volo. In 15 ce l'hanno fatta. Un record per ...