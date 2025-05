Spaventoso frontale tra due moto | biker ' volano' sull' asfalto

Sabato pomeriggio, un terribile incidente ha scosso le "Coste" di Vallio: due motociclisti, rispettivamente di 21 e 29 anni, sono volati sull’asfalto dopo un frontale che ha fatto tremare i cuori degli appassionati. In un momento in cui il motociclismo è in netta ripresa post-pandemia, questo episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza sulle strade. Ricordiamo sempre: la passione per la moto deve andare di pari passo con la prudenza!

Pauroso incidente sabato pomeriggio sulle tortuose curve della Provinciale 237, nel tratto noto come le "Coste" di Vallio. Due motociclisti, di 21 e 29 anni, sono rimasti feriti in uno scontro frontale che si è verificato intorno alle 16.20, per cause ancora in fase di accertamento. Secondo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Spaventoso frontale tra due moto: biker 'volano' sull'asfalto

Cerca Video su questo argomento: Spaventoso Frontale Due Moto Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Drammatico scontro frontale tra un’auto ed una moto Centauro di 32 anni soccorso con l’eliambulanza e trasportato a Roma in gravi condizioni L’incidente lungo via Badino a Terracina. 🔗Cosa riportano altre fonti

Spaventoso frontale fra due automobili. I conducenti sono gravi

Segnala ilgiorno.it: Due automobilisti rimasti intrappolati dopo uno scontro frontale: 77enne geometra e 23enne. Feriti ricoverati in codice rosso. Squadra dei vigili del fuoco da Bergamo. Carabinieri per rilevare l ...

Spaventoso schianto frontale nella notte: auto distrutte, tre feriti, due sono gravi

ilgazzettino.it scrive: BROGLIANO - Spaventoso incidente a Brogliano ... Tomba a Brogliano per un incidente frontale tra due auto, di cui una finita rovesciata fuoristrada. Il bilancio, piuttosto grave, è di tre ...

Spaventoso frontale sul lungomare. Coinvolte due famiglie

rainews.it scrive: Su una c'erano una coppia e un bambino piccolo, sull'altra i genitori e due figli minorenni. All'origine del frontale, che ha completamente distrutto i veicoli, ci sarebbe l'invasione della corsia ...