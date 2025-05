Sparisce un cellulare a scuola prof ispezionano gli zaini | a un 12enne trovano una pistola scacciacani

Un episodio inquietante scuote una scuola media di Perugia: un ragazzo di 12 anni è stato trovato con una pistola scacciacani nel suo zaino. Questo ritrovamento, emerso durante controlli di routine, solleva interrogativi sul crescente uso di armi, anche se giocattolo, tra i giovani. Un fenomeno che merita attenzione, visto il contesto attuale di crescente ansia e pressione tra gli studenti. Quale messaggio stiamo trasmettendo alle nuove generazioni?

Un ragazzino di 12 anni è stato sorpreso con una pistola scacciacani (a salve) nello zaino in una scuola media di Perugia. La notizia è stata data dall’edizione umbra del Messaggero: l’episodio risale alla mattina del 30 maggio, e il ritrovamento è avvenuto durante un round di ispezioni negli zaini degli studenti da parte dei docenti dopo che un componente del personale della scuola aveva denunciato la sparizione di un cellulare. Gli alunni hanno dovuto aprire le borse per permettere i controlli quando, con grande sconcerto, è stata ritrovata, sul fondo dello zaino del 12enne e fra i libri, una pistola scacciacani, un arma che non esplode proiettili ma emette segnalazioni acustiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparisce un cellulare a scuola, prof ispezionano gli zaini: a un 12enne trovano una pistola scacciacani

