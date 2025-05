Spaccata notturna Danni ingenti al poliambulatorio

Una spaccata notturna ha lasciato il poliambulatorio "I-Medical center" con danni ingenti, sollevando interrogativi sulla sicurezza nella nostra comunità. I ladri, convinti di trovare un bottino consistente, hanno colpito in un momento cruciale, riflettendo un trend preoccupante di criminalità che interessa anche gli ambulatori e strutture sanitarie. È fondamentale unirci per proteggere i luoghi dove si cura la salute. Cosa ne pensate?

Molto probabilmente pensavano di riuscire ad ottenere un bottino superiore i ladri che nella notte tra giovedì e venerdì hanno preso di mira il poliambulatorio "I-Medical center" di via Santa Teresa, alla periferia del centro abitato, nei pressi della zona industriale di Siziano. Per riuscire ad accedere ai locali in cui vengono effettuati accertamenti diagnostici e diverse prestazioni in campo medico, i malviventi hanno spaccato una delle vetrate del poliambulatorio collocato in un ampio spazio sotto un palazzo di quattro pian. Dopo aver provocato un ingente danno, una volta entrati i soliti ignoti hanno puntato dritto a due cassettine metalliche di quelle con chiusura a chiave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccata notturna. Danni ingenti al poliambulatorio

