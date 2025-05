' Spaccata' contro ' Dolce e Salato' | malviventi lanciano l' auto contro la vetrina ma il colpo fallisce

Una spaccata fallita che fa riflettere sulla sicurezza dei negozi in città. A Foggia, malviventi hanno tentato di usare un'auto come testa d'ariete per rubare al forno 'Dolce e Salato', ma il piano si è rivelato un flop. Questo episodio mette in luce l'emergenza della criminalità urbana e la necessità di proteggere le piccole imprese, simboli di comunità e tradizione. Le vetrine dei nostri negozi devono rimanere intatte.

Usano l'auto come 'testa d'ariete' contro la vetrata di un forno, ma il furto con spaccata pianificato in danno di 'Dolce e Salato' fallisce. È successo nel corso della notte, nel punto vendita di via Ignazio D'Addedda, in zona Macchia Gialla, a Foggia. Secondo le prime informazioni raccolte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - 'Spaccata' contro 'Dolce e Salato': malviventi lanciano l'auto contro la vetrina ma il colpo fallisce

Novak Djokovic perde la pazienza: racchetta spaccata contro Arnaldi, poi la rimonta

Novak Djokovic ha affrontato una sua settimana movimentata a Ginevra, culminata con una reazione nervosa e la racchetta spaccata contro Arnaldi, prima di rimontare e superare la prova.

Cerca Video su questo argomento: Spaccata Contro Dolce Salato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maddaloni, imparare a mangiare sano a scuola: l'iniziativa di «Dolce&Salato»

Da msn.com: Sono dieci gli istituti professionali, tra IPSSOA e IPSAR, della Campania che lunedì 26 maggio a Maddaloni (CE) presso la Scuola di cucina “Dolce&Salato” si sfideranno ...