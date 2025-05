’Sottocasa’ al via con lo spettacolo ’Voci’ ispirato alle vite dei residenti

Sottocasa Festival è tornato e con esso un vibrante dialogo tra arte e comunità! Fino al 20 giugno, Ravenna si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove le storie dei residenti prendono vita attraverso lo spettacolo "Voci". Questo evento sottolinea l’importanza della narrazione collettiva in un'epoca di connessione globale. Scoprite come la vostra piazza può diventare un luogo di incontro e creatività! Non perdetevi le prime emozionanti giornate!

Da oggi a lunedì 2 giugno, le prime giornate di attività di ’Sottocasa Festival’, in programma in diversi quartieri di Ravenna fino al 20 giugno. La sesta edizione della manifestazione promossa e coordinata dall’associazione ’Sguardi in camera’ si apre oggi con un doppio appuntamento. Dalle 16 alle 19 la piazza Giovanni XXIII sarà animata da ’Ri-Conosciamoci nella piazza’, evento a metà strada tra azione artistica e rigenerazione: lo spazio pubblico sarà liberato dal parcheggio e restituito alla comunità. In programma numerosi laboratori creativi e attività ludiche a cura di realtà del territorio e la presentazione di due pubblicazioni esiti dei laboratori condotti nei mesi scorsi, The Act of Seeing a cura di Gioia Gattamorta, con i progetti realizzati dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Mario Montanari, e il fotoromanzo partecipativo ’Amore oltre i limiti’ a cura di Tiratura, creato con le ragazze e i ragazzi del Centro di aggregazione giovanile Quake. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Sottocasa’ al via con lo spettacolo ’Voci’, ispirato alle vite dei residenti

