Sostenibilità Favero Globe | a Castelporziano contesto unico

In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, Favero Globe ha scelto un luogo simbolico: la Tenuta presidenziale di Castelporziano. Qui, l'educazione ambientale diventa il cuore per formare i cittadini del futuro. Un'opportunità unica per intrecciare esperienze e conoscenze, dimostrando che investire nel pianeta è un dovere collettivo. Scopri come piccoli gesti possano fare la differenza!

Roma, 31 mag. (askanews) - "La sostenibilità è la nostra missione e ringraziamo in special modo la direttrice della Tenuta presidenziale di Castelporziano e tutta la squadra del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica per aver permesso una giornata meravigliosa in un contesto unico per formare i cittadini di domani, cittadini sostenibili, che fanno grandi le nostre comunità, promuovono il rispetto dell'ambiente, dando plasticamente ed effetivamente forma al dettato costituzionale dopo la riforma dell'art.9 con l'inserimento dell'ambiente come diritto fondamentale della nostra Repubblica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sostenibilità, Favero (Globe): a Castelporziano contesto unico

Sostenibilità, Bonella: a Castelporziano dialogo con giovani

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, la tenuta presidenziale di Castelporziano si trasforma in un laboratorio vivente per i giovani.

