Sostenibilità Capuano Conai | avvicinare future generazioni

In un'epoca in cui la sostenibilità è più che mai centrale, l'incontro alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano segna un passo importante. Il progetto "Riciclo in classe" non è solo un'iniziativa educativa, ma un ponte verso il futuro. Coinvolgere i bambini è fondamentale: educarli al riciclo oggi significa costruire un mondo migliore domani. Scopri come piccoli gesti possono generare grandi cambiamenti!

Roma, 31 mag. (askanews) - "E' veramente emozionante essere qui alla Tenuta presidenziale di Castelporziano, grazie dunque alla Direttrice che ci ha consentito di svolgere questo evento. Ai bambini dedichiamo questa ma anche tante altre giornate durante l'anno dove proponiamo il progetto Riciclo in classe che serve ad avvicinare le future generazioni all'economia circolare, differenziando i materiali e avviandoli a nuova vita. E' uno degli scopi di Conai, che oltre a rappresentare 700 mila aziende vuole creare conoscenza, informazione e consapevolezza di quello ognuno di noi con piccoli gesti può fare nella nostra vita quotidiana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sostenibilità, Capuano (Conai): avvicinare future generazioni

