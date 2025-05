Sostenibilità Bonella | a Castelporziano dialogo con giovani

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, la tenuta presidenziale di Castelporziano si trasforma in un laboratorio vivente per i giovani. Qui, studenti da ogni parte d'Italia si confrontano su pratiche ecologiche e innovazioni green. Un'occasione unica per ispirare le nuove generazioni a diventare protagonisti del cambiamento, dimostrando che il futuro può essere più verde. Quale sarà il prossimo passo verso un'educazione ambientale concreta?

Roma, 31 mag. (askanews) - "Nella tenuta presidenziale di Castelporziano ancora una bellissima giornata di educazione alla sostenibilità, grazie alla proposta, che abbiamo accolto con entusiasmo di Globe Italia e del Conai abbiamo una rappresentanza di studenti di tutte le scuole del paese che vengono qui per fare pratica in quello che è l'esercizio del Riciclo in Classe, ma ci siamo resi conto di come sono loro ad essere già bravissimi e molto attenti. Quindi dialogo con le nuove generazioni sui temi della sostenibilità in un luogo come la Tenuta che ha fatto di questo dialogo l'asse portante delle proprie attività". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sostenibilità, Bonella: a Castelporziano dialogo con giovani

