Sospeso per sette giorni un centro scommesse di via Plebiscito era ritrovo di pregiudicati

Situazioni del genere mettono in luce un fenomeno preoccupante: il proliferare di luoghi che alimentano comportamenti a rischio. La chiusura temporanea del centro scommesse di via Plebiscito √® un segnale forte contro la criminalit√† e il gioco d'azzardo, sempre pi√Ļ intrecciati con la vita quotidiana. √ą fondamentale che le istituzioni continuino a vigilare per garantire spazi sicuri per tutti. La lotta contro il degrado urbano √® una sfida che ci riguarda tutti.

Il questore ha disposto la chiusura temporanea, per sette giorni, di un centro scommesse di via Plebiscito.¬†Dopo¬†ripetuti controlli effettuati dai poliziotti del commissariato¬†‚ÄúSan Cristoforo‚ÄĚ hanno consentito di appurare come il centro scommesse fosse diventato un abituale luogo di incontro di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it ¬© Cataniatoday.it - Sospeso per sette giorni un centro scommesse di via Plebiscito, era ritrovo di pregiudicati

Palermo: dati alle fiamme un centro scommesse e alcune auto nel quartiere Zen

Nella notte scorsa, Palermo è stata scossa da un incendio doloso che ha colpito un centro scommesse e diverse auto nel quartiere Zen.

