Sos moscioli l’altolà dei pescatori | Senza ristori ignoreremo il fermo

Sos Moscioli: i pescatori marchigiani lanciano un ultimatum! Senza ristori, il fermo non sarà rispettato. Le 31 imprese della pesca del mosciolo selvatico, simbolo della tradizione culinaria locale, si preparano a tornare in mare il 15 giugno. Questo scontro mette in luce le fragilità di un settore vitale, richiamando l'attenzione sulla necessità di proteggere non solo il pesce, ma anche le comunità che vivono di esso. Riusciranno le

Le 31 imprese della pesca del mosciolo selvatico, che operano nel tratto di costa tra Ancona e il Conero, sono pronte a tornare in mare il 15 giugno se non arriveranno dalla Regione Marche e dal ministero della Sovranità alimentare risposte concrete sulla definizione di stato di calamità e sui ristori in caso di fermo per la stagione di pesca 2025. La decisione è stata comunicata attraverso un video pubblicato via social in cui i pescatori chiariscono i perché legati alla richiesta di rinvio dell’inizio della pesca dal 15 maggio al 15 giugno, per dare tempo alla Regione di attivarsi; l’importanza della loro attività per la sopravvivenza della risorsa; la necessità di poter contare sui ristori indispensabili in caso di stop alla pesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it