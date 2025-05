Sorpreso con la droga che stava per spacciare | nei guai un giovane ad Albanella

Un giovane di Albanella è stato sorpreso con 8 grammi di marijuana pronti per lo spaccio, un episodio che si inserisce in un trend preoccupante di crescente traffico di droga anche nei piccoli centri. La lotta contro le sostanze stupefacenti è più attuale che mai e mette in luce la necessità di interventi educativi. Un dato interessante? La maggior parte degli spacciatori è ormai giovanissima, un segnale allarmante da non sottovalutare.

Beccato con la marijuana da spacciare e denunciato: è finito nei guai un giovane, ieri, ad Albanella. A fermarlo, i carabinieri di Matinella: il pusher aveva circa 8 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sorpreso con la droga che stava per spacciare: nei guai un giovane ad Albanella

