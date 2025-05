Sorpresa in Cilento deposto il primo nido del 2025 di Caretta Caretta

Una sorpresa straordinaria al Cilento: il primo nido di caretta caretta del 2025 è già stato deposto! Questo evento, avvenuto prima dell'inizio ufficiale del monitoraggio, evidenzia l’importanza della salvaguardia delle nostre coste. I volontari del Dohrn sono in prima linea per assicurare la protezione di queste tartarughe straordinarie. La natura ci sorprende sempre e ci invita a riflettere sul nostro ruolo nella sua tutela. Non lasciamoci sfuggire questa opportunità!

"Ancor prima dell'inizio ufficiale del monitoraggio ci è stata segnalata questa mattina, dal personale che si occupa della pulizia del litorale di Ascea, una traccia. Il personale del Dohrn si è recato sul posto e ha verificato che si trattava di una nidificazione". Lo annuncia il presidente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sorpresa in Cilento, deposto il primo nido del 2025 di Caretta Caretta

