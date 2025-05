Sorelle Sbagliate la miniserie thriller con Jessica Biel lascia a bocca aperta

"Sorelle Sbagliate", la miniserie thriller con Jessica Biel, è finalmente disponibile su Prime Video! Non solo un avvincente racconto di suspense, ma un'analisi profonda delle relazioni familiari. Con 8 episodi che ti terranno incollato allo schermo, scopri come le scelte sbagliate possano stravolgere vite e legami. In un periodo in cui il genere thriller sta dominando le piattaforme streaming, questo titolo è un must per gli amanti del brivido!

Giovedì 29 maggio su Prime Video sono usciti tutti gli 8 episodi di Sorelle Sbagliate (titolo originale The Better Sister, tradotto: la sorella migliore), miniserie thriller tratta dall'omonimo libro della prolifica autrice di bestseller gialli Alafair Burke. La serie ha come showrunner Olivia.

In "Sorelle Sbagliate", una serie thriller disponibile su Prime Video dal 29 maggio, Elizabeth Banks e Jessica Biel offrono una performance avvincente in un contesto di alta borghesia.

