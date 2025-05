…Sora luna e le stelle… serate di osservazioni astronomiche dal Complesso di San Francesco

Tempo di lettura: < 1 minuto Martedì 3 giugno alle ore 21 si terrà una serata astronomica presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Benevento. Studenti, bambini e adulti sono invitati alle osservazioni della Luna tramite telescopi, nonché al puntamento e descrizioni di Stelle e Costellazioni guidati dall'astronomo Antonio Pepe, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Sannio, in collaborazione con il prof. Carlo Stasi, la prof.ssa Emilia Langella e gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone". L'evento è realizzato per celebrare gli 800 anni della meravigliosa composizione di San Francesco, il "Cantico delle Creature", che durante le osservazioni sarà letto da alcuni studenti in una tenue atmosfera musicale.

