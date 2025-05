Sondrio riqualificazione della Torelli | una scuola a misura di alunno

La riqualificazione della scuola Torelli a Sondrio segna un passo avanti verso un'educazione più sostenibile e attenta alle esigenze degli alunni. Con interventi di efficientamento energetico, questa scuola diventa un esempio di come l'architettura possa contribuire al benessere dei giovani. In un'epoca in cui la sostenibilità è una priorità, Sondrio dimostra che investire nel futuro passa anche attraverso spazi di apprendimento moderni e accoglienti. Scopriamo insieme il valore di queste scelte!

Terminato nelle scorse settimane, l'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola Torelli è stato ufficialmente presentato dal sindaco Marco Scaramellini, con gli assessori Marcella Fratta e Simone Del Marco e il consigliere comunale di Sondrio Viva Luigi Proietti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondrio, riqualificazione della Torelli: una scuola a misura di alunno

