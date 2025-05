Sondrio paura per cinque ragazzi bloccati nel Mallero

Nel cuore delle montagne, la ricerca di avventure può trasformarsi in un momento di panico. Oggi, cinque ragazzi sono rimasti bloccati nella gola del Mallero, mentre cercavano un po' di frescura. Questo episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza in natura: quanto siamo consapevoli dei rischi che corriamo? La bellezza dei luoghi selvaggi non deve farci dimenticare il rispetto per l'ambiente e la prudenza. La montagna è maestra, ma può essere severa.

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio 2025, per cinque ragazzi rimasti bloccati nella gola del Mallero, nella zona delle Cassandre, a nord di Sondrio. Il gruppo si era avventurato nell'area all'imbocco della Valmalenco in cerca di refrigerio, ma è stato sorpreso dal crescere del.

Paura a Sondrio per un 40enne investito sulle strisce

Questa mattina Sondrio è stata teatro di un incidente che ha suscitato preoccupazione: un uomo di 40 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Nazario Sauro, vicino all'incrocio con via Carducci.

