Sondrio 5 minorenni bloccati dalle correnti del Mallero salvati dai vigili del fuoco e portati a riva col verricello

Sondrio, 31 maggio 2025 – Un pomeriggio di sole si è trasformato in un'avventura da film per cinque adolescenti, intrappolati dalle impetuose correnti del Mallero. Grazie all'eroico intervento dei vigili del fuoco, due di loro sono stati recuperati con un elicottero, mentre gli altri sono stati portati in salvo a riva. Questo episodio ci ricorda l'importanza della sicurezza in natura, specialmente con l'avvicinarsi dell'estate e delle gite all'aperto. Un

Sondrio, 31 maggio 2025 – Tutto è bene ciò che finisce bene, ma il pomeriggio di ieri per cinque giovanissimi nel giro di pochi minuti si è trasformato da un sabato assolato che di fatto anticipa i lunghi mesi di vacanze dalla scuola in un film d’azione, con tanto di intervento dell’ elicottero per portare in salvo due di loro. Il luogo è quello dove almeno una volta nella vita tutti i sondriesi si sono recati a cercare refrigerio: il torrrente Mallero tra Gombaro e le Cassandre, in linea d’aria non più di 500 metri dal centro città, un posto comunque isolato e ameno che soprattutto ai giovanissimi regala l’illusione di trovarsi in una sorta di vacanza "non sorvegliata” dagli adulti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, 5 minorenni bloccati dalle correnti del Mallero salvati dai vigili del fuoco e portati a riva col verricello

